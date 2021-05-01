مقتل شاب بـ”أكثر” من 20 رصاصة وسط أربيل

2021/05/01 | 17:24 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أفاد شهود عيان، السبت، بمقتل شاب بسلاح ناري وسط مدينة أربيل.وقال الشهود، “مسلحين اثنين هاجما شابا يبلغ 31 سنة بسلاح ناري أمام شقق MRF وسط أربيل، وأطلقا أكثر من 20 رصاصة باتجاهه ما أسفر عن مقتله، وإصابة أحد أفراد حماية المبنى السكني”.وأضاف أن “الشرطة طوقت مكان الحادث وجرى نقل جثة القتيل إلى دائرة الطب العدلي”، […]

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