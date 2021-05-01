فرانس برس نقلا عن مسؤولين عراقيين: 18 شهيدا من الأمن حصيلة خروقات متفرقة

2021/05/01 | 17:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين أمنيين عراقيين قولهم إن الهجمات الإرهابية الأخيرة المتفرقة التي حدثت فجر السبت أوقعت ثمانية عشر شهيدا من عناصر الأمن في خروقات شهدتها بغداد وكركوك وديالى والأنبار.

وذكرت الوكالة أن الهجوم الإرهابي في الطارمية شمالي بغداد أودى بحياة سبعة مقاتلين بينهم ضابط برتبة رائد وضابط آخر في استخبارات الجيش إضافة لأحد عناصر الحشد العشائري ومدني، أما في كركوك فأن الحصيلة النهائية لضحايا الهجوم على قوات البيشمركة بلغ ستة شهداء بينهم آمر سرية برتبه نقيب، وفقا لفرانس برس.

واكد المسؤولون الأمنيون استشهاد جندي بانفجار عبوة ناسفة على دورية في منطقة بني جميل في ديالى، بالإضافة إلى استشهاد ضابط وجندي بانفجار عبوة ناسفة في منطقة عكاشات غربي الأنبار.

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