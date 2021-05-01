2021/05/01 | 17:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتهاء الجولة الثالثة من مباحثات فيينا » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 17:14

واع/

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتهاء الجولة الثالثة من مباحثات فيينا) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتهاء الجولة الثالثة من مباحثات فيينا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).