2021/05/01 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/المركز الخبري الوطني تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، صوراً لمدير إحدى المدارس في صلاح الدين يصلح احتياجاتها بنفسه.وينشر “المركز الخبري الوطني” صور المدير واسمه سبع خلف عبدالرزاق، وهو مدير مدرسة ابتدائية للبنات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



مدير مدرسة بصلاح الدين يصلح احتياجاتها بنفسه المركز الخبري الوطني.

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