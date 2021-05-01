استخدمت فيها قنابل حارقة.. مواجهات عنيفة بين الشرطة ومتظاهرين في باريس

2021/05/01 | 17:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اندلعت مواجهات عنيفة، السبت، بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

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