"الكاظمي": الحكومة العراقية تطور قانون الضمان الاجتماعي وأولوية لمكافحة الفساد

2021/05/01 | 17:29 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، اليوم السبت، أن الحكومة تعمل على تطوير قانون الضمان الاجتماعي ،مشدداً على أن مكافحة الفساد من أولويات الحكومة.وقال الكاظمي خلال زيارته ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بمناسبة يوم العمال …

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