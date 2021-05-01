توضيح من الصحة بشأن حظر التجوال

2021/05/01 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم

رفعها أية توصيات بشأن الحظر في الفترة

المقبلة للجنة العليا للصحة والسلامة

الوطنية حتى الآن.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد

الأمير، للوكالة الرسمية، إن "وزار

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