الطيران المدني: تهيئة صالة كربلاء في مطار بغداد لاستقبال العراقيين العالقين بالهند

2021/05/01 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت سلطة الطيران المدني، اليوم

السبت، إنها تعمل على استكمال

الإجراءات المتعلقة بالحصول على

الموافقات للمباشرة برحلات إجلاء

العراقيين العالقين في الهند.

وقالت السلطة في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية،

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