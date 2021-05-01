تعطيل الدوام الرسمي في النجف الاشرف

2021/05/01 | 17:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ النجف لؤي الياسري، اليوم

السبت، تعطيل الدوام الرسمي الثلاثاء

القادم بمناسبة ذكرى استشهاد الامام

علي بن ابي طالب (ع).

وقال الياسري في موتمر صحفي: "نعلن عن

تعطيل الدوام ليوم الثلاثاء من هذا

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