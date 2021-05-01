نتعامل معهم بسرية.. صحة ديالى تكشف اعداد المصابين بالإيدز في المحافظة

2021/05/01 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

كشفت دائرة صحة ديالى، اليوم السبت، عن ارقام واحصائيات رسمية لمرضى الايدز بعد 2003 في المحافظة، مبينة ان التعامل مع اسمائهم يتم بسرية تامة.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان "اجمالي ما مدون من مرضى العوز المناعي الايدز في السجلات الرسمية يصل الى نحو 20 مصاب موثق منذ 2003 ولغاية 2021 ضمن حدود ديالى"، مشيرا الى ان "جميع المصابين من الرجال ولم تسجل المحافظة اي اصابة لامرأة".

واضاف ان "صحة ديالى تتعامل بشفافية عالية مع مرضى الايدز ولاتخفي اي حقائق امام الراي العام"، مؤكدا ان "التعاطي مع اسماءهم يجري بسرية تامة ولايتم اعلانها لأسباب مجتمعية".

وافاد العزاوي ان "اغلب المصابين هم ضحايا لعدم فقهم باليات انتقال الاصابة"، لافتا الى "وجود لجنة مختصة تتواصل مع المرضى لتامين الادوية والعلاجات الخاصة".

وكانت صحة ديالى اعلنت، في 2019، عن بلوغ اجمالي الاصابات بمرض الايدز في المحافظة نحو 18 اصابة.

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