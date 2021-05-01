2021/05/01 | 17:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

مصدر أمني:

انطلاق عملية عسكرية في اطراف قضاء الخالص 15كم شمال بعقوبة على محوريين لمداهمة وتفتيش البساتين من الجهة الشرقية على ضفاف نهر دجلة

القاء القبض على الارهابين وتدمير اوكارهم وفرض الامن والاستقرار بمشاركة قوات الجيش والشرطة

الهدف من العملية هي تامين الحدود الفاصلة بين ديالى وصلاح الدين ومنع اي موطى قدم لجماعات الارهابية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق عملية أمنية لتأمين الحدود بين محافظتي صلاح الدين وديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق عملية أمنية لتأمين الحدود بين محافظتي صلاح الدين وديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).