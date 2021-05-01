2021/05/01 | 17:39 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مسؤول الاوكار وتجهيزاتها في الانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مسؤول الاوكار وتجهيزاتها في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).