الصحة توضح بشأن حظر التجوال

2021/05/01 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عدم رفعها أية توصيات بشأن الحظر في الفترة المقبلة للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية حتى الآن.

وقال مدير دائرة الصحة العامة رياض عبد الأمير، للوكالة الرسمية، إن “وزارة الصحة لم ترفع حتى الآن أية توصية إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بشأن الحظر في الأيام المقبلة وربما لا تتوافق اللجنة العليا مع توصيات وزارة الصحة ويبقى القرار النهائي من صلاحية اللجنة”.

وأضاف، أن “هناك مناقشات داخل وزارة الصحة بشأن الموضوع واجتماع اللجنة العليا لم يعقد بعد”.

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