تدهور الحالة الصحية للفنان سمير غانم

2021/05/01 | 17:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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كشفت وسائل إعلام مصرية أن الفنان المصري، سمير غانم، قد نقل إلى المستشفى، عقب تدهور وضعه الصحي بعد أيام من نقل زوجته الممثلة دلال عبد العزيز إلى المستشفى جراء إصابتها بفيروس كورونا.

وأشارت إلى إن سمير غانم تعرض لوعكة صحية، حيث يعانى من خلل في وظائف الكلى، ودخل على إثرها العناية المركزة بمستشفى عادية وليس مستشفى عزل، كما يقال، وبدأت حالته الصحية تتحسن، ومن المقرر أن ينزل إلى غرفة عادية بعد يومين.

وكانت وسائل إعلام مصرية قد تناقلت أنباء عن إصابة الفنان سمير غانم بفيروس كورونا، بعد أيام قليلة من إصابة زوجته الفنانة دلال عبد العزيز بالفيروس.

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