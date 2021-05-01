دهوك.. عمال ينظمون حملة تبرع دم لمرضى الثلاسيميا

2021/05/01 | 17:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظم اكثر من 120 عاملا، يوم السبت، بمدينة دهوك، حملة تبرع دم لدعم مرضى الثلاسيميا.

يأتي ذلك بتزامن اليوم العالمي للعمال في الاول من آيار من كل عام.

واوضح محمد شيكي رئيس نقابة النقل في دهوك لـPUKmedia: انه بمناسبة عيد العمال العالمي، نظمت النقابة حملت تبرع دم لدعم مرضى الثلاسيميا، موضحا، ان اكثر من 120 عاملا شاركوا بالحملة.

واضاف: ان العمال من السواق واعضاء النقابة تبرعوا بدمائهم لمرضى الثلاسيميا، مشيدا بمشاركتهم في الحملة.

PUKmedia خاص

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