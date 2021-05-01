2021/05/01 | 17:47 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني اعتدت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم السبت، على عشرات المصلين المسيحين عند “باب الجديد” وداخل أزقة البلدة القديمة، قرب كنيسة القيامة في مدينة القدس الشرقية المحتلة؛ وذلك خلال محاولتهم الوصول إلى الكنيسة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو..



إسرائليون يعتديون على مصلين مسيحيين قرب كنيسة القيامة بالقدس المركز الخبري الوطني.

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