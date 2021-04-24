ولادة مخلوق غريب يجمع صفات حيوانين (فيديو)

2021/05/01 | 17:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ولد مخلوق غريب غير واضح جنسه، يجمع بين صفات الغزال والفأر الملاوي في حديقة حيوان ببريطانيا.

وقال موقع "ديلي ميل" البريطاني، أن "المخلوق الصغير يشبه تكوين الفأر، إلا أن له أرجلا طويلة ووجها أقرب للغزال، ويقف على ارتفاع 20 سم فقط من كتفه".

وأضاف الموقع أن "الخبراء يتوقعون أن حجم الحيوان لن يزداد كثيرا مع بلوغه، وأنه حتى عندما يكتمل نموه فإن وزنه لن يتجاوز 1.5 كغم".

وأوضح خبراء الثدييات أن "جنس الحيوان غير واضح ولم يتم تسميته بعد، كما أنه ليس سوى النسخة الثانية التي تولد في حديقة الحيوان، حيث ولدت الأولى في العقد الماضي".

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ولادة حيوان غريب يجمع بين الغزال والفأرhttps://t.co/7f2hATszD8#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/8NymDLOVMT

— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 24, 2021

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