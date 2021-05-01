2021/05/01 | 17:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

624 مشاهدة

حذر زعيم ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، السبت، من استمرار التعامل بملف اجتثاث البعث على "التسييس والجهوية"، مطالبا باحالة الملف الى القضاء، ومحاكمة من ثبتت إدانته بارتكاب الجرائم.

وكتب علاوي تغريدة على "تويتر" اليوم، (1 ايار 2021)، قال فيها انه "بعد 18 عاما لا يزال التعامل بملف اجتثاث البعث مبني على التسييس والجهوية مما يعكس خوفا غير مبرر بعد تصدينا للنظام البائد وهو في اوج قوته".

وأضاف "لطالما حذرنا من الاستمرار على هذا النهج وطالبنا مرارا وتكرارا باحالة هذا الملف الى القضاء ومحاكمة من ثبتت إدانته بارتكاب جرائم بحق ابناء شعبنا".

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علاوي يحذر من طريقة التعامل بملف اجتثاث البعث) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علاوي يحذر من طريقة التعامل بملف اجتثاث البعث) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).