عيسى أبن الله ح2 - عباس علي العلي

2021/05/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أعتراف عيسى بأنه رسول الله إلى الناس يخرجه بالضرورة أن يكون إله من إله ونور من نور بمعنى المماثلة والمساواة، فالرسول ليس المرسل ولا هو عين وجوده ووظيفته، فلكل من الراسل والرسول وجود خاص مختلف بالتأكيد بدليل أن المسيحيون عموما يؤمنون بوجود رسل قبل عيسى عليه السلام، فلو كانت الرسالة بحد ذاتها هي رابط وعنوان توحيد بين الله والرسول، كان المنطق يقول أنها تطبق على الجميع وحتى الشياطين بمفهوم الرسالة هم ......





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