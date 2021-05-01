المجد للأول من آيار - عبدالحميد برتو

2021/05/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عبدالحميد_برتو المجد للأول من آيار عيد العمال العالميأعظم طريقة للإحتفال بعيد العمال العالمي.



تتمثل بالدعوة الى دراسة التجارب العمالية، التي حققت إنتصارات مشرفة.



تكون الدعوة ذات قيمة إذا إقترنت فعلاً بالدراسات الفعلية والجادة والمخلصة، والعمل على نقلها الى الممارسة العملية، ممارسة تضع في الإعتبار الأول النضال من أجل التغيير الجذري، والقناعة بأن لا أحد يمنح الحقوق، الحقوق تنتزع، خاصة الأساسية منها.

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