رسالة إلى القراء .. وإلى قارىء خاص - أحلام أكرم

2021/05/01 | 17:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحلام_أكرم رسالتي إلى قارىء خاص وكل القراء ...



عزيزي القارىء " محمد أحمد "...



أنا إنسانة أتمنى التطور للإنسان العربي والذي أؤمن بأنه لن يتم إلا بالإصلاح.



شاء قدري أن أعيش في الغرب وأتنقل بين معظم دول العالم سواء في آسيا وبالتحديد دول شرق لآسيا وأوروبا والأمريكيتين ..



وكندا .وحتى دول البحر الكاريبي التي عشت في أحدها لمدة سنتين .



عشت أجواء من الحرية الفكرية ..



وبدأت قراءة كل ما أمكنني الوصول ......





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