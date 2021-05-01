2021/05/01 | 18:01 - المصدر: عين العراق

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السبت 1 مايو 2021 | 05:43 مساءً

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العرباوي ينتقد احتفال الحكومة بعيد العمـال العالمـي في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشهـا شريحـة العمال

انتقدت حركة وعي الوطنية ، احتفال الحكومة بيوم عيد العمال العالمي في ظل الاوضاع الحالية التي تعيشهـا شريحـة العمال .



وكتب رئيس الحركة صلاح العرباوي ، في تغريدة عبر منصة تويتر للتواصل الاجتماعي ، متسائلا " لا ادري كيف تحتفل دولة بلا مصانع بعيد العمال؟ لا ادري كيف تحتفل دولة تكرِّم العمالة الاجنبية وتهين العامل العراقي بعيد العمال؟ ".

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