زيارة الكاظمي ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بمناسبة يوم العمال العالمي | فيديو

2021/05/01 | 18:02 - المصدر: قناة التغيير

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زيارة الكاظمي ولقائه بالعاملين في مشروع مبنى البنك المركزي بمناسبة يوم العمال العالمي

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