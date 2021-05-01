2021/05/01 | 18:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، انتهاء اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي، مؤكدة أنه تقرر عودة الوفود إلى بلدانها واستئناف المحادثات يوم الجمعة المقبل.وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان، إنه “تم اختتام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتهاء اجتماع فيينا حول الاتفاق النووي واستئناف المحادثات الجمعة المقبل المركز الخبري الوطني.

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