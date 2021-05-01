صحة الرصافة تعلن تفاصيل إصابات كورونا المسجلة اليوم

2021/05/01 | 18:08 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلنت دائرة صحة بغداد/الرصافة، السبت، التوزيع الجغرافي للإصابات وحالات الشفاء الجديدة لفيروس كورونا. وقالت الدائرة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي”: 551 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية قطاع الرصافة 37 حالة من خلال الرصد الوبائي …

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