“طالبان” تتوعد الناتو بـ”إجراءات مناسبة”

2021/05/01 | 18:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعدت حركة “طالبان” باتخاذ خطوات ضد قوات حلف الناتو المتواجدة في أفغانستان، مع انقضاء الموعد المتفق عليه بينها وواشنطن لإتمام عملية انسحابها من البلاد في الأول من مايو الجاري.

وأشار المتحدث باسم “طالبان”، ذبيح الله مجاهد، على حسابه في “تويتر” اليوم السبت إلى انقضاء الموعد المتفق عليه بين الحركة وإدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانسحاب قوات الناتو من أفغانستان، أي في الأول من شهر مايو (اليوم)، محذرا من أن عدم التزام حلف شمال الأطلسي بهذا الموعد “يفسح مبدئيا مجالا أمام مسلحي الحركة لاتخاذ أي إجراءات سيعتبرونها مناسبة لمقاومة قوات الاحتلال”.

وشدد المتحدث باسم الحركة أن عناصرها “ينتظرون القرار الذي ستتخذه قيادتها في ظل السيادة والقيم والمصالح العليا للبلاد وسيتخذون إجراءات بناء عليه، إن شاء الله”.

في غضون ذلك، أكد القائم بأعمال وزير الدفاع في الحكومة الأفغانية، ياسين ضياء، أن الولايات المتحدة وحلف الناتو شرعا بالفعل في سحب قواتهما من أفغانستان.

وقرر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في أبريل الماضي، تأجيل الموعد المتفق عليه بين إدارة سلفه ترامب و”طالبان” لإتمام انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد، لعدة أشهر، من أول مايو الحالي إلى 11 سبتمبر القادم.

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