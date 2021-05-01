عملة رقمية تناطح “بتكوين” وتندفع لمستويات قياسية

2021/05/01 | 18:15 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ واصلت “إيثر ثاني أكثر العملات الرقمية شهرة في العالم، اندفاعها نحو مستوى قياسي في تعاملات يوم الخميس، وفقًا لما أورده موقع ”ماركيت ووتش“ الأمريكي.وجرى تداول “إيثر” التي تعمل على قمة سلسلة “إيثريوم بلوكتشين” عند 2799.61 دولار في وقت مبكر من صباح الخميس، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق وفقًا لما ذكرته “راكين”، بورصة […]

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