بافل طالباني: ضرورة سد الفراغ الامني بين البيشمركة والجيش

2021/05/01 | 18:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد بافل طالباني الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم السبت، ضرورة سد الفراغ الامني بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي.

وقال طالباني في بيان، حصل PUKmedia: اتقدم بالتعازي الى ذوي الشهداء الابطال الذين ضحوا بحياتهم بسبب هجوم ارهابي لمسلحي داعش، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى.

واضاف: ان مخاطر داعش في العراق واقليم كوردستان لم تنتهي، وقد اكدنا مرارا على وجود فراغ امني بين قوات بيشمركة كوردستان والجيش العراقي في المناطق المتنازع عليها، معربا عن آسفه ان الهجوم الارهابي ليلة امس، كان نتيجة الاستفادة من ذلك الفراغ الامني.

وبين، ان مواجهة الارهاب وحماية الاستقرار في اقليم كوردستان والعراق، واجب جميعنا، ويجب التعاون والتنسيق بين الجيش العراقي وقوات بيشمركة كوردستان بشكل اكبر، مؤكدا، انه لا يمكن توفير حياة مستقرة وامنة، اذا لم يتوحد صفنا وكلمتنا وجهودنا في مواجهة هجمات ومخاطر داعش.

PUKmedia ترجمة

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