الحركة العمالية النقابية الفلسطينية 1920- 1948 - ماهر الشريف

2021/05/01 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ماهر_الشريف لم تعرف فلسطين، في عهد السيطرة العثمانية، أي تجربة على صعيد التنظيم النقابي، إذ إن قانون الجمعيات العثماني لسنة 1909 لم يكن يسمح للحرفيين والعمّال سوى بتشكيل جمعيات تعاونية ترعى مصالح أعضائها وتسعى إلى رفع مستوى وعيهم الثقافي.في مطلع عشرينيات القرن العشرين، بدأ يظهر، مع توسع حجم الطبقة العاملة وزيادة تمركزها نسبياً، توجّه بين العمال العرب نحو التنظيم النقابي، وخصوصاً في قطاعات العم ......





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