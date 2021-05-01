تحيي الطبقة العاملة في يوم عيدها… وتدعو النقابات إلى الاستعداد لمواجهة الهجمة على المكتسبات الاجتماعية والحقوق العمالية - الحركة التقدمية الكويتية

2021/05/01 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الحركة_التقدمية_الكويتية الحركة التقدمية الكويتية تحيي الطبقة العاملة في يوم عيدها… وتدعو النقابات إلى الاستعداد لمواجهة الهجمة على المكتسبات الاجتماعية والحقوق العماليةتحتفل الحركة التقدمية الكويتية وجميع شغيلة اليد والفكر والعاملين بأجر في العالم أجمع بعيد العمال العالمي في الأول من مايو، وهذا الاستذكار العالمي يمثل مناسبة أممية للتضامن العمالي في النضال المشترك ضد الاستغلال الرأسمالي وصولاً إلى التحرر من اض ......





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