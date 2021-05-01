بعد تسجيل حصيلة قياسية بالإصابات.. فاوتشي يوجه نصائح للهند لاحتواء كورونا

2021/05/01 | 18:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار المستشار الطبي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي في تصريحات نشرت، السبت، إلى أنه سيكون على الهند فرض إغلاق على مدى عدة أسابيع لاحتواء الارتفاع الكبير في عدد الإصابات بكوفيد.

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