"ليلة القدر" والحديث عن المخفيِّ والمُرتقب

2021/05/01 | 18:30 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الراضي الخفاجي

ليلةٌ يحيط بها المقدسُ من كلِّ جانب،

تتحددُ فيها الأقدارُ والأمورُ

والمصائرُ؛ لتكون موضع التنفيذ، ليلةٌ

تُسلِّمُ فيها الملائكة على الصائمين

والقائمين، سلاماً تسمو به الروح إل

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