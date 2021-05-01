2021/05/01 | 18:31 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحداد يجدد مطالبته بتفعيل التنسيق بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/05/01 | 18:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحداد يجدد مطالبته بتفعيل التنسيق بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحداد يجدد مطالبته بتفعيل التنسيق بين الجيش والبيشمركة للقضاء على داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).