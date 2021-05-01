سنجار.. تفاصيل هجوم قوة إيزيدية على مقر استخباري وتحرير ضابط عراقي من قبضتهم

2021/05/01 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ نينوى

كشف مصدر أمني، في محافظة نينوى، اليوم السبت، تفاصيل هجوم نفذه مقاتلون من وحدات مايعرف بحماية سنجار مدعومة من قوة تابعة لحزب العمال الكردستاني، داهمت مقرا استخباريا يتبع وزارة الداخلية الاتحادية، ثم قامت باعتقال ضابط في المقر.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة من وحدات حماية سنجار المعروفة بقوات يبشه معززة بعناصر مسلحة من حزب العمال الكردستاني هاجموا ظهر أمس مقر مدير تحقيقات واستخبارات ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار".

وأضاف المصدر، أن "القوة اعتدت على عناصر المقر وقامت باختطاف النقيب فرحان كجان"، مبينا أن "الضابط جرى نقله إلى مجمع خانصور الذي يتواجد به مجموعة من الفصائل الإيزيدية وعناصر حزب العمال".

وأكمل، أن "وساطات من قيادات الحشد الشعبي وآمر لواء 72 في الفرقة 15 العميد محمد الكروي، انتهت باطلاق سراح النقيب فرحان، وتسليمه للجيش العراقي".

ويأتي الهجوم على المقر الاستخباري في سنجار، بعد خلاف كان قد اندلع بين قوات اليبشه ومديرية الاستخبارات، على خلفية اعتقال أحد عناصر الفصيل الإيزيدي المسلح، بتهمة حيازة أسلحة غير مرخصة، بحسب المصدر.

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