بعد هجوم كركوك.. برلمان كردستان يطالب ببقاء قوات التحالف الدولي

2021/05/01 | 18:31 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

طالبت رئاسة برلمان اقليم كردستان، اليوم السبت، بضرورة التوصل الى اتفاق بشان مناطق المادة 140 وابقاء قوات التحالف الدولي لتدريب البيشمركة بعد الهجوم الذي تعرضت له قوات البيشمركة في كركوك ليل امس وفجر اليوم.

وذكرت رئاسة البرلمان في بيان تلقته ( بغداد اليوم)، ان "قوى الظلام التابعة لداعش قامت بالهجوم على قوات البيشمركة في محور بردي ما ادى الى استشهاد وجرح عدد من مقاتلي البيشمركة"، مبينة ان "قوات البيشمركة اثبتت شجاعتها وبسالتها في حماية ارض وشعب كوردستان من اي هجوم او اعتداء".

واضافت رئاسة برلمان الاقليم ان "تكرار الهجمات يؤكد حقيقة، ضرورة التوصل الى اتفاق بين اربيل وبغداد حول مناطق المادة 140 من الدستور وانهاء الخلافات بين الجانبين"، مطالبة بـ"بقاء قوات التحالف الدولي في اقليم كوردستان والعراق وتقديم المساعدة لقوات البيشمركة وتدريبها لأنهاء الهجمات الارهابية بشكل جذري ومنع عودة مجاميع داعش الارهابية والتابعين لها".

وكان مصدر امني اعلن، فجر السبت، باستشهاد 7 ن قوات البيشمركة بيتهم ضابط باشتباكات مع عناصر داعش الارهابي في قضاء الدبس جنوب كركوك.

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