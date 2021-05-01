لجنة برلمانية: ضرورة عودة البيشمركة الى المناطق المستقطعة من الاقليم

2021/05/01 | 18:47 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت لجنة شؤون البيشمركة في برلمان كوردستان، بيانا حول الخرق الامني واستشهاد عدد من قوات البيشمركة ليل السبت.

وقالت اللجنة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه، يوم السبت، ان الهجوم الارهابي الليلة الماضية ادى الى استشهاد 3 من مقاتلي البيشمركة ( النقيب بشتيوان زراري، ادريس برهم، وهيمن يحيى سعيد) واصابة عدد اخر بجروح.

واضافت، ان هذه ليست المرة الاولى التي يتم الهجوم فيها على قوات البيشمركة بهذا الشكل المخيف، ومن الواضح ان مجاميع داعش الارهابية تستغل الفراغ الامني بين قوات البيشمركة والجيش العراقي في الهجوم على قوات البيشمركة.

واشارت الى، انها تطالب بضرورة وجود تنسيق بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية وان تكون لقوات التحالف دور وسيط في تفعيل غرفة العمليات بين تلك القوات بشكل اكبر، مطالبة كذلك بعودة قوات البيشمركة الى المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم لحماية هذه المناطق.

واختتمت لجنة البيشمركة البرلمانية بيانها، بالقول: ندعو الله ان يرحم الشهداء، ونأمل الشفاء العاجل للجرحى.

PUKmedia خاص

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