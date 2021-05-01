2021/05/01 | 18:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم السبت، 17 شخصًا بعد اندلاع أعمال شغب خلال مظاهرة بمناسبة عيد العمال في العاصمة باريس.ووفقًا لتقاريرBFMTV، تابعه “المركز الخبري الوطني” فقد اضطرت الشرطة للتدخل في المسيرة بعد […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقالات في فرنسا بالتزامن مع مظاهرات عيد العمال المركز الخبري الوطني.

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