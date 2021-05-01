تراجع عن تمديد ولايته.. الرئيس الصومالي يكلف رئيس الوزراء تنظيم الانتخابات

2021/05/01 | 18:59 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلف الرئيس الصومالي محمد عبدالله محمد، السبت، رئيس الوزراء محمد حسين روبلي تنظيم الانتخابات المقبلة بأسرع وقت ممكن، في قرار من شانه تهدئة التوترات الحادة التي تشهدها البلاد.

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