2021/05/01 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_زكريا_توفيق ساحة أمريكا الخلفية "الموت لنيكسون، الموت لنيكسون!"، الحواجز الخشبية كانت تسد الطريق.



اهتزت السيارة بعنف عندما حاولت الغوغاء قلبها.



الصخور تتساقط على سطح السيارة، وقضبان الحديد تهشم نوافذها الزجاجية.



داخل السيارة، يجلس ريتشارد نيكسون، نائب رئيس الولايات المتحدة، وكان في خطر بالغ.



كان ذلك في 13 مايو 1958، في كاراكاس، عاصمة فنزويلا.



نيكسون كان يزور المدينة كجزء من جولة ودية في أمريكا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة الولايات المتحدة (30) - أمريكا والدول الصغيرة - محمد زكريا توفيق) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة الولايات المتحدة (30) - أمريكا والدول الصغيرة - محمد زكريا توفيق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).