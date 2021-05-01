2021/05/01 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فؤاد_النمري ماركس لم يُقرأ بعد (5)كنت سأكتب في الحلقة الخامسة من موضوعتنا "ماركس لم يقرأ بعد" عن خيانة الحزب الشيوعي السوفياتي للثورة الإشتراكية، ثورة البلاشفة بقيادة لينين وستالين مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، إلا أن نداء "الحوار المتمدن" اليوم يدعو كتّابه لأن يكتبوا عن الأول من أيارإحتفاءً بعيد العمال العالمي، وهو النداء الأعلى الذي يستحضر حقيقة أن الماركسيين لم يقرأوا ماركس بعد .



......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماركس لم يُقرأ بعد (5) - فؤاد النمري) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماركس لم يُقرأ بعد (5) - فؤاد النمري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).