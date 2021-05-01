الهند تسجل اعلى حصيلة اصابات يومية بكورونا منذ تفشي الوباء

2021/05/01 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت الهند، اليوم السبت، عددا قياسيا

جديدا من الإصابات بفيروس كورونا،

تجاوز أكثر من 400 ألف إصابة خلال 24 ساعة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إن الهند

سجلت 401993 حالة إصابة جديدة بكوفيد -19

خلال الـ24 س

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