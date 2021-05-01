الهند.. حريق بمستشفى لمرضى كورونا يقتل 15 شخصا غربي البلاد

2021/05/01 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الهندية، صباح اليوم

السبت، إن ما لا يقل عن 15 مريضًا بكوفيد

-19 لقوا حتفهم بعدما اندلع حريق في

مستشفى لمرضى كورونا.

وقال ضابط الشرطة راجندراسينه

تشوداساما إن عمال المستشفى ورجال

الإطفاء أ

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