2021/05/01 | 19:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصدت دراسة جديدة مثيرة نشاط الدماغ

لاكتشاف كيف تؤثر القهوة على اتصال

الدماغ بطرق لم يتم دراستها عن كثب من

قبل.

وقاد اختصاصي الأشعة العصبية نونو

سوزا، رئيس كلية الطب بجامعة مينهو

البرتغالية، الدراسة ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التوتر وتأثيرات أخرى.. دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التوتر وتأثيرات أخرى.. دراسة جديدة تكشف ما الذي يفعله اعتياد شرب القهوة في الدماغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).