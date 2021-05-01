2021/05/01 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجه رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان توابع القضاء باتخاذ الإجراءات لإتلاف المنتجات الحيوانية المهربة.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الزراعة، محمد الخفاجي، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنه بناء على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاضي زيدان يوجه توابع القضاء بإتخاذ الاجراءات لإتلاف المنتجات الحيوانية المهربة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القاضي زيدان يوجه توابع القضاء بإتخاذ الاجراءات لإتلاف المنتجات الحيوانية المهربة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القاضي زيدان يوجه توابع القضاء بإتخاذ الاجراءات لإتلاف المنتجات الحيوانية المهربة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).