واشنطن تحاكم رقيبا اشتبك مع الجيش السوري

2021/05/01 | 19:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني قال موقع أمريكي إن الرقيب أول بالجيش الأمريكي روبرت نيكوسون وجهت له اتهامات على خلفية حادث الاشتباك المسلح الذي وقع بين القوات الأمريكية وقوات موالية للحكومة السورية، الصيف الماضي.ويواجه “نيكوسون” […]

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