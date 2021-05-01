المفوضية تعلن الموقف النهائي للأحزاب التي ستشارك في الانتخابات

2021/05/01 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم السبت، عدد الأحزاب المجازة التي ستشارك في الانتخابات النيابية المقبلة.فيما يلي نص الوثيقة:

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بالصور..



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