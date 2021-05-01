صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  818 المسجلة اليوم بكورونا

2021/05/01 | 19:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم السبت، عن تسجيل 818 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 551 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 818 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

551 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 37 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 13 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 81 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 48 الرصد الوبائي حالة من خلال .

قطاع الصدر 16 الرصد الوبائي حالة من خلال

قطاع البلديات الثاني 69 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 17 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 144 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 27 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 48 حالة من خلال الرصد الوبائي

مستشفى كمال السامرائي 4 حالات

البلديات الأول 95 حالة من خلال الرصد الوبائي

267حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

113 32 حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 / 553 / 538 / 542 / 565 6

15حالة في شارع فلسطين محلة / المستنصرية / 509 / 503 / / 510/ 508

22حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

8حالات في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

16حالة في الحسينية محلة / نهر عودة / الجريخي / الراشدية / حي الزهور / 225/ 217 / 221

20حالة في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 16

16حالة في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 901 /

22 حالة في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

63 31حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي / شارع / 715 .

36 حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703 20

9حالات في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751 /

12حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

8 حالات في منطقة الزوية

6 حالات في منطقة المشتل

12 حالة في منطقة النهروان

5 حالات في منطقة الكمالية

7حالات في منطقة الغدير محلة 710 / 711 .

واضافت انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 144773 توفي منهم 1644 للاسف فيما اكتسب الشفاء 131372 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 11757”

ودعت صحة الرصافة الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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