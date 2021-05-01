الاشتراكية الدولية تشيد بدور فقيد الامة الرئيس مام جلال

2021/05/01 | 19:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك الدكتور سوران جمال طاهر عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مسؤول مكتب العلاقات، والقيادي سركوت محمد غقور مسؤول بورد العلاقات الخارجية، عبر " تقنية فيديو كونفراس"، اليوم السبت، باجتماع الاحزاب والاطراف الاعضاء في منظمة الاشتراكية الدولية.

في مستهل الاجتماع، سلط لويس ئايالا السكرتير العام للاشتراكية الدولية، الضوء على نشاطات المنظمة في السابق، مشيدا بدور فقيد الامة الرئيس مام جلال، في تطوير عمل ومهام الاشتراكية الدولية.

كما تم تسليط الضوء، على الاوضاع في المنطقة والشرق الاوسط، والمتغييرات وتأثيرات فايروس كورونا، السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

المجتمعون تناولوا ايضا تأسيس رابطة كوردية في منظمة الاشتراكية الدولية للمعالجة والمتابعة والتباحث بشأن الكورد، مع جميع المنظمات والاحزاب والاطراف الاخرى الاعضاء في الاشتراكية الدولية.

ثم بحثت الاطراف في الاجتماع، المشاكل في دولهم وسبل ايجاد الحلول الناجعة لها.

PUKmedia ترجمة

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