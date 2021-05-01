2021/05/01 | 19:21 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال، السبت، قدرة العراق على إنجاح بطولة كأس الخليج المقررة إقامتها في محافظة البصرة.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان تلقى NRT عربية نسخة منه، إنه "عقد رئيس الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، إياد بنيان، مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، اليوم، بهدف توضيح حيثيات زيارة الوفد العراقي لدول الخليج قبيل التصويت على منح العراق حق استضافة النسخة الخامسة والعشرين لبطولة الخليج".

وشدد وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، على "أهمية التعاون والتكاتف لإظهار خليجي 25 الذي ستقام ب‍البصرة بأحلى صورة من كل النواحي الإدارية والتنظيمية واللوجستية والتسويقية"، مؤكدا "لدينا القدرة على النجاح وتنظيم البطولة التي تعد استحقاقا للعراق، وعلينا التفكير بتوفير مستلزمات نجاحها وتذليل المعوقات كافة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نتائج الاجتماع بين وزارة الشباب والاتحاد العراقي بخصوص بطولة خليجي 25) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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