صلاح يثير الشكوك بشأن مستقبله مع ليفربول

2021/05/01 | 19:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعأثار النجم المصري محمد صلاح الشكوك بشأن مستقبله مع نادي ليفربول، وزاد التكهنات حول رحيله المحتمل في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.وقال صلاح في حوار مع شبكة "سكاي سبورتس" (Sky Sports) البريطانية، إنه لم يتلقَّ أي اتصال من ليفربول لمناقشة إمكانية تجديد عقده الحالي الذي ينتهي في 2023".وأضاف "لا أحد يتحدث معي عن ذلك، لذا لا يمكنني قول الكثير عن الأمر.لا أحد في النادي يتحدث معي عن أي شيء لذلك أنا لا أعرف".

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